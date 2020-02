Confira todas as partidas do Santos no Campeonato Brasileiro 2020

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou a tabela com todas as partidas dos clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não haver uma definição completa de datas, já é possível conferir a ordem dos confrontos dos times. O Santos fará sua estreia contra o Red Bull Bragantino, jogando em casa, entre os dias 2 e 4 de maio. Curiosamente, a equipe de Bragança Paulista também foi o primeiro adversário do Peixe no Paulistão.

Vale destacar que o Santos terá dois clássicos dentre as dez primeiras partidas no Brasileirão. Primeiro, o time da Vila Belmiro visita o Palmeiras, pela quinta rodada. Cinco jogos depois, o Alvinegro Praiano recebe o São Paulo. A última partida do Peixe na competição será contra o Bahia, fora de casa.

Confira todas as partidas do Santos no Campeonato Brasileiro em 2020:

1ª rodada (2, 3 ou 4/5)

Santos x Red Bull Bragantino

2ª rodada (9, 10 ou 11/5)

Internacional x Santos

3ª rodada (16, 17 ou 18/5)

Santos x Athletico-PR

4ª rodada (23, 24 ou 25/5)

Sport x Santos

5ª rodada (30 ou 31/5)

Palmeiras x Santos

6ª rodada (10 ou 11/6)

Santos x Flamengo

7ª rodada (13, 14 ou 15/6)

Santos x Vasco da Gama

8ª rodada (17 ou 18/6)

Ceará x Santos

9ª rodada (20, 21 ou 22/6)

Santos x Atlético-MG

10ª rodada (24 ou 25/6)

Santos x São Paulo

11ª rodada (27, 28 ou 29/6)

Botafogo x Santos

12ª rodada (1 ou 2/7)

Santos x Fortaleza

13ª rodada (4, 5 ou 6/7)

Goiás x Santos

14ª rodada (8 ou 9/7)

Corinthians x Santos

15ª rodada (11, 12 ou 13/7)

Santos x Grêmio

16ª rodada (18, 19 ou 20/7)

Santos x Atlético-GO

17ª rodada (1, 2 ou 3/8)

Coritiba x Santos

18ª rodada (8, 9 ou 10/8)

Fluminense x Santos

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

Santos x Bahia

20ª rodada (22, 23 ou 24/8)

Red Bull Bragantino x Santos

21ª rodada (29 ou 30/8)

Santos x Internacional

22ª rodada (12, 13 ou 14/9)

Athletico-PR x Santos

23ª rodada (19, 20 ou 21/9)

Santos x Sport

24ª rodada (26, 27 ou 28/9)

Santos x Palmeiras

25ª rodada (2 ou 3/10)

Flamengo x Santos

26ª rodada (14 ou 15/10)

Vasco da Gama x Santos

27ª rodada (17, 18 ou 19/10)

Santos x Ceará

28ª rodada (20, 21 ou 22/10)

Atlético-MG x Santos

29ª rodada (23, 24 ou 26/10)

São Paulo x Santos

30ª rodada (28 ou 29/10)

Santos x Botafogo

31ª rodada (31/10, 1 ou 2/11)

Fortaleza x Santos

32ª rodada (4 ou 5/11)

Santos x Goiás

33ª rodada (7 ou 8/11)

Santos x Corinthians

34ª rodada (18 ou 19/11)

Grêmio x Santos

35ª rodada (21, 22 ou 23/11)

Atlético-GO x Santos

36ª rodada (28, 29 ou 30/11)

Santos x Coritiba

37ª rodada (1, 2 ou 3/12)

Santos x Fluminense

38ª rodada (6/12)

Bahia x Santos