Comissão de Inquérito e Sindicância pede renúncia no Santos

A Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos pediu renúncia junto ao Conselho Deliberativo nesta semana. Os componentes eram Silvio José de Abreu (presidente), Marcelo Afonso Prado (relator) e Neli Aparecida de Faria, Paulo Antonio Bento Silvares e Ricardo de Moraes.

A comissão foi responsável pela apreciação dos dois pedidos de impeachment do presidente José Carlos Peres, recusados pelos associados em assembleia.

“Houve a renúncia da CIS. A alegação foi devido a problemas de saúde e compromissos profissionais que impedem a dedicação aos trabalhos atuais da CIS. Há uma demanda muito grande, ao mesmo tempo um enorme desgaste com tantas atividades e processos a serem analisados, apreciados e enviados com pareceres ao plenário”, disse o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, à Gazeta Esportiva.

Havia um desgaste entre Peres e parte dos membros da CIS, principalmente o presidente Silvio Abreu, que teve mensagens vazadas onde supostamente comemora a eliminação do Santos na Libertadores para o Independiente-ARG antes da votação pelo impeachment.

Os novos membros da Comissão de Inquérito e Sindicância serão indicados nos próximos dias. Não há reunião extraordinária marcada no Conselho Deliberativo até o momento.