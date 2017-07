Com Vila lotada, Santos bate o Corinthians na final do Brasileirão Feminino

O Futebol Feminino segue quebrando barreiras em 2017. Após o recorde histórico de 25 mil presentes no duelo entre Santos e Iranduba, na Arena da Amazônia, pela semifinal do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Peixe deram um show nesta quinta-feira, lotaram a Vila Belmiro e empurraram as Sereias na vitória por 2 a 0 sobre o rival Corinthians, no confronto de ida da decisão do torneio nacional.

Como a entrada para a partida era franca, o alvinegro não contabilizou exatamente a quantidade de pessoas dentro do estádio. Porém, o clube divulgou que cerca de 15 mil torcedores estavam presentes em Urbano Caldeira. É um recorde para o Santos na temporada, afinal, o jogo com o maior público do masculino em 2017 foi contra o The Strongest, pela Libertadores, quando 13.132 santistas acompanharam o embate.

Com o triunfo desta quinta, as santistas podem ser derrotadas por até 1 a 0 no duelo de volta, na próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), na Arena Barueri, que mesmo assim ficam com a taça, inédita para o futebol feminino do Alvinegro Praiano.

O jogo – Como toda final deve ser, o jogo começou tenso na Vila Belmiro. Perigoso, o Corinthians mostrou que estava disposto a estragar a festa do Peixe e chegou a assustar a goleira Dani nos minutos iniciais.

Já as Sereias mostravam nervosismo e tentavam chegar ao ataque adversário na base do ‘chuveirinho’ na área. Porém, aos 15 minutos, a artilheira Sole Jaimes aproveitou-se de falha clamorosa da arqueira Lelê para mandar para o fundo das redes e tirar o zero do placar na Vila.

O tento animou as santistas, que começaram a colocar mais a bola no chão e ampliaram a vantagem cinco minutos depois. E em grande estilo. Sole Jaimes apareceu novamente na área, mas foi travada pela zaga corintiana. No rebote, porém, Sochor viu Lelê adiantada e mandou por cobertura. Golaço e 2 a 0 para o Santos.

Com a grande vantagem no marcador, as Sereias passaram a administrar mais o resultado e seguraram o ímpeto do Timão no restante do primeiro tempo.

Após o intervalo, a partida ficou bastante truncada na Vila Belmiro. Com muitos erros de passe dos dois lados, o jogo perdeu qualidade e ficou ‘preso’ no meio de campo. Porém, precisando diminuir o placar, o Corinthians tentava controlar as ações.

Já as Sereias esperavam por um bom contra-ataque para ampliar. E quase conseguiu. Aos 28 minutos, Ketlen recebeu pela direita e soltou uma bomba dentro da área, obrigando Lelê a fazer bela defesa e salvar o Timão, que não conseguiu chegar com grande perigoso na reta final do jogo, garantindo a vitória santista por 2 a 0.