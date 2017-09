Com Vecchio e só dois titulares, Santos leva 21 atletas contra o Botafogo

Apenas Vanderlei e David Braz do time titular do Santos foram relacionados para a partida contra o Botafogo, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, a principal novidade na lista de Levir Culpi é a presença de Emiliano Vecchio.

Recuperado de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita, o argentino deve ser titular na vaga do suspenso Lucas Lima. Dos 18 atletas que viajaram para o jogo contra o Barcelona de Guaiaquil, na última quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores, apenas 10 ficarão à disposição do treinador diante dos cariocas.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima viajaram de volta a Santos na manhã desta quinta-feira. O camisa 10, que deixou o campo sentindo dores no músculo posterior da coxa esquerda, fará exames de imagem na sexta-feira após se apresentar ao departamento médico santista no CT Rei Pelé.

O atacante Ricardo Oliveira, e os volantes Renato e Alison viajam com a delegação santista de volta ao Brasil mas, diferentemente dos demais, serão dispensados no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para voarem direto para São Paulo, ainda na sexta-feira.

O camisa 8, que torceu o tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, se apresentará aos médicos no CT Rei Pelé para exames de imagem. O trio participou do treino regenerativo na manhã desta quinta-feira no Hotel Hilton Colón, no Equador. Já Vladimir, Gustavo Henrique, Copete e Nilmar seguem vetados pelo departamento médico do clube.

Por fim, Bruno Henrique e Zeca permanecem com a delegação do jogo contra o Botafogo até a manhã de sábado, dia da partida. Eles treinam normalmente com os demais jogadores no Centro de Treinamento das Laranjeiras, do Fluminense, no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília) desta sexta-feira e, na manhã seguinte, fazem trabalho físico no hotel com o preparador físico Rodolfo Mehl antes de serem liberados.

Sendo assim, o provável Santos contra o Botafogo será formado por: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Luiz Felipe e Jean Mota; Leandro Donizete, Léo Cittadini e Vecchio; Thiago Ribeiro, Vladimir Hernández e Kayke.

Veja abaixo a lista:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiro: David Braz, Fabián Noguera e Luiz Felipe

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Meio-campistas: Vecchio, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Matheus Jesus, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Kayke, Lucas Crispim, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández