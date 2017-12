Com vaga na Liberta garantida, Santos vê ‘bolada’ como motivação final

Com o título na mão do Corinthians, o Santos viu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores tornar-se o principal objetivo na reta final do Campeonato Brasileiro. E no último domingo, após a vitória sobre o Flamengo, na Ilha do Urubu, os santistas confirmaram a classificação direta no torneio continental.

Agora que a meta principal foi alcançada, o Peixe vê a conquista de R$ 5,7 milhões como motivação para a última rodada do Brasileiro, quando encara o Avaí, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A quantia é válida pela premiação de acordo com a posição dos times na tabela da competição nacional. O vice-colocado, por exemplo, receberá R$ 11,3 mi. Já o terceiro, R$ 7,7 milhões. O campeão Corinthians levou R$ 18 mi para casa.

Como o Peixe não pode mais cair do quarto lugar, R$ 5,6 milhões já estão garantidos na conta. Porém, os santistas ainda podem alcançar a segunda colocação, que vem sendo disputada com Grêmio e Palmeiras.

“O planejamento é pela melhor colocação, não só pelo dinheiro. Temos que estar mais perto da primeira colocação”, afirmou o técnico Elano após o triunfo sobre o Fla no último domingo.