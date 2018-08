Com uma dúvida, Cuca projeta força máxima e elogia raça do Santos: “Bonito de ver”

Diferentemente da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o Santos não deve poupar titulares contra o Bahia, neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca diz que o elenco está em boas condições físicas e revela apenas uma dúvida na escalação: o substituto de Alison, suspenso. Victor Ferraz também está fora, mas o substituto está definido.

“A gente deu uma equilibrada boa em cima do condicionamento físico. Temos corrido bem. Dá para passar isso depois. E sem lesões musculares. Temos que continuar assim. Só que a cada vez que atingimos nível, descanso, alimentação e repouso, não precisa tirar tanto. De repente ninguém. Dá para pôr time titular”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

“Victor Ferraz entra o Guedes. E não defini o Alison, não temos primeiro volante como o Alison. Guilherme Nunes não é, Renato não é. Estamos na busca dessa definição até amanhã. E Bahia teve primeira derrota em oito jogos, empataram com o Cruzeiro. Equipe leve, com jogadores experientes, rápidos, e à frente no campeonato. É jogo de seis pontos”, emendou.

O treinador ainda elogiou a postura do Santos em campo. A melhora técnica e a raça apresentadas fazem com que a venda de ingressos aumente. O Peixe terá casa cheia contra o Bahia e também na terça-feira, diante do Independiente-ARG, no Pacaembu.

“Eu fui torcedor. Quando eu via, queria deles o cara que saia penteadinho? Ficava louco, queria o Joãozinho descabelado, suado, que nos representa. Aí vem a qualidade técnica, talento. Mas a entrega, a doação dos hermanos. Dejar todo adentro é o que temos feito. Não só a gente, mas quando buscamos isso num conjunto é gostoso de ver”, concluiu.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Renato (Jean Mota), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.