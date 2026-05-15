Com titulares na academia, Santos se reapresenta para encarar o Coritiba novamente

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira após um dia de folga e abriu a preparação para o segundo duelo diante do Coritiba em sequência, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta, o Peixe venceu o Coxa por 2 a 0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o confronto deste domingo deve ter um peso a mais para Neymar, já que antecede a data da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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Como foi o treino

Os 11 jogadores que iniciaram a partida diante do Coritiba na última terça, incluindo Neymar, permaneceram na academia para atividades regenerativas. O restante do elenco foi a campo para um treino técnico e tático comandado por Cuca.

Desfalques

Substituídos durante a partida pela Copa do Brasil com problemas físicos, João Schmidt e Gabriel Menino seguem sem diagnósticos. Com uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, o zagueiro Luan Peres deve seguir como desfalque no Santos, assim como Thaciano, que teve uma lesão muscular na coxa direita.

Situação na tabela

Na 15ª colocação, o Santos possui 18 pontos, apenas um de diferença para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. Caso vença o Coritiba novamente, o Peixe pode ganhar muitas posições na tabela, já que também possui apenas dois pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, sétimo colocado.

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