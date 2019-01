Com Soteldo poupado, Arthur Gomes deve ganhar chance no Santos

O Santos deve ter Arthur Gomes como titular para a partida contra o Bragantino nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Arthur substituiria Soteldo. A tendência é o técnico Jorge Sampaoli poupar o venezuelano após poucos treinamentos desde a apresentação oficial e dois jogos em quatro dias.

As duas outras mudanças foram antecipadas pela Gazeta Esportiva: Aguilar na vaga de Orinho e Copete no lugar do suspenso Diego Pituca.

A provável formação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Arthur Gomes e Derlis González.

O Santos é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O Peixe venceu Ferroviária, São Bento e São Paulo, com sete gols feitos e nenhum sofrido.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com