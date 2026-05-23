Com sequência no Santos, Gustavinho projeta duelo com o Grêmio

Em campo nas últimas três partidas do Santos, o volante Gustavinho projetou a partida contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O volante de 21 anos vem ganhando espaço na equipe de Cuca, entrando no empate contra o San Lorenzo e titular na derrota para o Coritiba.

Gustavinho acredita na reação santista, apesar dos recentes resultados negativos. O Alvinegro Praiano vem de dois jogos sem vencer e vive com uma situação delicada na Copa Sul-Americana, precisando vencer o último jogo para avançar às oitavas.

"Viemos de dois resultados negativos, sabemos que isso não pode acontecer. O bom de ter campeonato perto um do outro assim é que podemos recuperar de dar esta resposta, tanto para a torcida quanto para nós mesmos", disse o atleta, em entrevista à SantosTV.

"Vai ser um jogo complicado, mas é o jogo da nossa vida, tem que dar a vida, e o grupo está se cobrando bastante, se Deus quiser vai dar tudo certo", completou.

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Fase do Santos

O Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão, atuando como mandantes na Neo Química Arena.

No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.