Com seis selecionados, Santos pede à CBF para adiar jogo contra o Athletico

O Santos pede à CBF para adiar o jogo contra o Athletico, inicialmente marcado para o dia 8 de setembro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva pelo presidente José Carlos Peres.

O motivo é ter seis selecionados na Data FIFA: os titulares Felipe Aguilar (Colômbia), Jorge (Brasil), Derlis González (Paraguai) e Soteldo (Venezuela), além de Jackson Porozo (Equador) e Cueva (Peru), atualmente fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli.

O pedido do Peixe, porém, dificilmente será atendido. O Athletico enfrentará o Grêmio dia 4, pela semifinal da Copa do Brasil. As finais serão em 11 e 18 de setembro – o Furacão perdeu por 2 a 0 para o Grêmio na ida. E a partir da 20ª rodada, a rotina quarta/domingo será retomada no Brasileirão.

Outro entrave é o Alvinegro ter iniciado a venda de ingressos a sócios para a partida diante do Athletico. A comercialização para “torcedores comuns” terá início no dia 30 de agosto.

Um possível time do Santos com os desfalques é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Evandro (Alison), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Eduardo Sasha, Marinho e Uribe (Lucas Venuto).

