Com Sampaoli, Rodrygo tem 2019 tímido mas entende postura do treinador

Com a chegada do treinador argentino Jorge Sampaoli, o Santos cresceu de patamar e passou a apresentar um futebol ofensivo e vistoso na temporada de 2019. A vinda de novos reforços aliado ao crescimento de atletas como Derlis González, Jean Mota e Pituca, fez a equipe subir de degrau, mas nem todos acompanharam essa escalada.

Principal destaque do Alvinegro em 2018, Rodrygo não está encontrando o mesmo espaço de antes. Prestes a deixar o clube santista rumo ao Real Madrid no meio do ano, o jovem atacante lamenta a menor minutagem, mas diz entender o comandante e promete empenho até o último dia.

“Quero estar jogando e ser titular, mas como eu vou embora, sei que ele quer um time até o final do ano. Mas sempre que eu estiver por aqui, vou dar dor de cabeça para ele”, declarou o atleta.

Sem títulos pela equipe da Vila Belmiro, o destaque de 18 anos espera que o sucesso de Sampaoli possa lhe render uma medalha no final do ano. “Busco aproveitar ao máximo a cada dia que eu estou aqui. Cada dia falta menos tempo. Vou jogar a quarta fase da Copa e espero estar bem e ajudar o time. Espero que eles ganhem o título e mandem a medalha para mim”, contou.

Em campo em 57 dos 66 jogos do Alvinegro em 2018, cerca de 86% das partidas, Rodrygo foi o vice-artilheiro do clube no ano com 12 tentos. Em 2019, apesar da média de gols parecida, o camisa 9 entrou em campo muito menos, em apenas 13 dos 22 jogos do Santos, cerca de 59% dos confrontos.

No Campeonato Paulista deste ano, o atacante marcou um gol, deu uma assistência, com menos de uma finalização realizada em média por partida, 1,8 dribles em média e 81% de precisão nos passes.

Os outros gols marcados foram anotados na Copa do Brasil, na goleada de 4 a 0 sobre o América-RN na segunda fase, e na a vitória decisiva sobre o Atlético-GO, na última quinta-feira, pela terceira.

