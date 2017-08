Com revés do Timão, Santos vira time com maior série invicta do Brasileirão

O último invicto do Campeonato Brasileiro caiu no sábado passado. Após derrota por 1 a 0 para o Vitória, em Itaquera, o Corinthians viu sua sequência de 34 jogos de invencibilidade acabar. Com isso, o Santos assumiu o posto de time que está há mais tempo sem ser derrotado no país.

Após o empate em 0 a 0 com o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira, o Peixe chegou ao 14º jogo sem perde. A última vez que a equipe comandada por Levir Culpi perdeu foi no dia 28 de junho, para o Flamengo, por 2 a 0, na ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar da série invicta, os santistas não vivem grande momento dentro de campo, afinal, são três empates seguidos em 0 a 0 no Brasileirão, contra Avaí, Fluminense e Coritiba, respectivamente.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. O líder é o Corinthians, com 47.