Com retorno de gringos ao Santos, Copete pode ir de titular a nem relacionado

Titular no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli, Copete pode ficar fora das semifinais diante do Corinthians – domingo, em Itaquera, e dia 8, no Pacaembu.

O motivo é o retorno dos três selecionados – Cueva, Derlis González e Soteldo, convocados para Peru, Paraguai e Venezuela, respectivamente -, e o limite de cinco estrangeiros relacionados por partida.

Copete está nos planos de Jorge Sampaoli, mas o trio de seleção foi mais utilizado ao longo do Paulistão, assim como Felipe Aguilar e Carlos Sánchez, titulares absolutos.

Com Copete provavelmente fora, Rodrygo deve voltar ao time titular e formar o ataque com Derlis González. A tendência é de Cueva e Soteldo no banco de reservas, porém, Sampaoli ainda não esboçou a escalação e costuma sair do óbvio.

Antes do Botafogo-SP, o argentino esboçou o ataque com Kaio Jorge e Arthur Gomes no treino e entrou com Felippe Cardoso e Eduardo Sasha. E na prévia do Red Bull, o esboço teve Copete pela ponta e Rodrygo pelo meio – na prática, o 11 ficou no banco e Eduardo Sasha saiu jogando.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Luiz Felipe (Gustavo Henrique) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo e Derlis González.