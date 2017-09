Com Renato e Vecchio fora, Santos deve ter Donizete contra o Palmeiras

O técnico Levir Culpi não contará com Renato e Vecchio para o duelo do Santos contra o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 8 está recuperado de edema, mas ainda está com o tornozelo direito inchado. Já o meia argentino saiu durante o treino da última quinta-feira no CT Rei Pelé após sentir dores na panturrilha direita.

Com a dupla praticamente fora, o comandante santista deve promover o retorno de Leandro Donizete ao time titular. Considerado pela torcida um dos ‘vilões’ da eliminação na Libertadores, o volante de 35 anos ficou fora do triunfou sobre o Atlético-PR, no último sábado, por conta de uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Sendo assim, o alvinegro deve ir a campo com Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Leandro Donizete e Jean Mota; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Já Lucas Lima (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo) e Victor Ferraz (lombalgia) seguem fora de combate.