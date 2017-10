Com Renato e Lucas Lima ‘poupados’, Santos treina finalizações e cruzamentos

Ao contrário do que aconteceu na reapresentação do Santos, na última quarta-feira, Lucas Lima e Renato não participaram do treino técnico desta quinta, no CT Rei Pelé.

O volante e o camisa 10, recuperados de edema no tornozelo e lesão na coxa, respectivamente, fizeram atividade física separadamente. Porém, a dupla não deve ser desfalque contra a Ponte Preta na próxima quinta-feira, no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como estão parados desde o último dia 13 de setembro, quando o Santos empatou com o Barcelona de Guaiaquil, pela ida das quartas de final da Libertadores, Renato e Lucas Lima precisam de um tempo maior para treinarem com bola, o que deve acontecer até o final desta semana.

Sem contar com a dupla, o técnico Levir Culpi dividiu o elenco e realizou trabalhos de finalização e cruzamento aos atacantes de um lado do campo, enquanto trabalhava posicionamento defensivo do outro.

Depois, todos treinaram juntos. Os volantes e meias começavam a jogada lançando para os pontas, que tabelavam e cruzavam na área para os atacantes. Os zagueiros, por sua vez, tinham a missão de afastar o perigo.

Victor Ferraz e Gustavo Henrique seguem fora de combate. O lateral-direito, com lombalgia, e o zagueiro, se recuperando de estiramento no joelho esquerdo, ficaram apenas na academia e não devem voltar contra a Ponte. O Peixe treina novamente na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.