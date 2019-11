Com prioridade, Santos registra proposta para Renyer na FPF e CBF

O Santos registrou na última quarta-feira a proposta pelo primeiro contrato profissional de Renyer, de 16 anos, destaque das categorias de base.

O Peixe formalizou uma oferta de salário de R$ 13 mil por três anos de vínculo, com opção de renovação por mais dois. Nesse cenário, os vencimentos subiriam para R$ 20 mil. A multa seria de 100 milhões de euros (R$ 446 mi).

Os números foram considerados bem abaixo do ideal pela família do atleta. Renyer dispensou o empresário Luiz Taveira, de relação ruim com a atual diretoria, para tentar facilitar a permanência. O contrato de formação terminou na última quinta.

O registro da proposta na FPF e CBF tem como objetivo fazer valer a prioridade na primeira renovação contratual. O mesmo ocorreu com Robson Bambu e Matheus Guedes. Em ambos os casos, os zagueiros saíram de graça para Athletico-PR e Portimonense (POR), respectivamente, e o Alvinegro pleiteia a multa na Justiça.

Renyer chama a atenção na equipe sub-20 do Santos mesmo aos 16 anos e teve bom desempenho na Weifang Cup, realizada na China, entre julho e o início de agosto – o Peixe perdeu a final para o Boca Juniors. O Corinthians monitora a situação.

O Menino da Vila está no Santos desde o sub-11 e é jogador de lado de campo, habilidoso. É comum nas redes sociais o garoto divulgar dribles, como as duas canetas consecutivas diante do Boca na China (veja abaixo).