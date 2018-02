Com a pontaria afiada, Santos supera pesadelo de 2017

No Campeonato Brasileiro de 2017, o Santos sofreu com as finalizações. O time tinha dificuldades na criação e só arriscou mais na competição do que o rebaixado Avaí (419 x 402) após 38 rodadas. O problema, com o técnico Jair Ventura, parece superado.

O Peixe, de acordo com o “Footstats”, é quem menos precisa finalizar para fazer um gol entre os grandes da Série A nos estaduais. Enquanto o alvinegro marca a cada 7,3 chutes, o São Paulo, por exemplo, precisa de 17.

Melhor ataque do Campeonato Paulista, com 14 gols ao lado do Palmeiras, o Santos é quem tem mais qualidade nas finalizações: 50 na direção do gol, uma a mais que Corinthians e Verdão.

“Eu não gosto de pontuar acertos e erros específicos do time, mas é nítido que estamos em evolução. Os indicadores são bons, somos a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o melhor ataque, estamos entre os que mais ficam com a posse de bola e criam oportunidades, três vitórias consecutivas e sem sofrer gols…”, analisou Jair Ventura, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Em alta no Paulistão, o Santos terá seu primeiro desafio pela Libertadores contra o Real Garcilaso, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na altitude de 3.400 metros de Cuzco, no Peru.

