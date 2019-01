Com pneumonia, Coutinho está internado em UTI de hospital em Santos

Um dos maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube, Antônio Wilson Honório, o Coutinho, de 75 anos está internado no Hospital Casa de Saúde, em Santos, com um quadro de pneumonia.

Em entrevista para a Rádio Bandeirantes, a esposa do ex-jogador, Dona Vera, explicou que Coutinho foi para o hospital na última sexta-feira e depois diretamente encaminhado à UTI.

Ainda durante a entrevista, a esposa garantiu que Coutinho está consciente e existe a expectativa de que o ex-atleta deixe a UTI nas próximas horas e volte para o quarto.

Coutinho atuou 457 vezes pelo Peixe, marcando 368 gols nas duas passagens em 1958/1967 e 1969/1970. Uma das marcas mais importantes do ex-jogador é o fato de ele ter sido o atleta mais novo a vestir a camisa do Santos, entrando em campo aos 14 anos de idade.