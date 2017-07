Com pior retrospecto em 94 anos, Santos tenta ‘renascer’ na Vila em clássico

Em 2017, o Santos não tem conseguido fazer da Vila Belmiro o seu temido ‘alçapão’. Com cinco derrotas, o Peixe teve o pior primeiro semestre dentro do estádio desde 1923. Neste domingo, às 19h (de Brasília), o alvinegro tentará retomar a boa fase em Urbano Caldeira no clássico contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o Tricolor do Morumbi foi o primeiro time a bater o Santos dentro da Vila na temporada. Em 15 de fevereiro, os santistas saíram na frente, com Copete, mas tomaram a virada de 3 a 1, com gols de Cueva e dois de Luiz Araújo.

De lá pra cá, o Peixe ainda foi derrotado em seu estádio por Ferroviária, Palmeiras, Cruzeiro e Sport. Há 94 anos, o Alvinegro perdeu para Paulista, São Bento (antigo clube da capital), Palestra Itália (atual Palmeiras), Paulistano e Sírio.

“O torcedor quer ver um bom futebol, e aqui não é diferente. O Santos sempre mostrou um bom futebol dentro da Vila. Pode ser que isso se volte contra a gente (pressão), mas temos que fazer um bom jogo. Trata-se de clássico, queremos vencer, vencemos o Palmeiras nesse ano, e queremos vencer também o São Paulo para espantar esse espírito ruim de não vencer clássico, não vencer na Vila. Temos que vencer”, disse o atacante Bruno Henrique.