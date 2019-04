Com “pequena lesão” no joelho, Jean Mota deve desfalcar o Santos

Jean Mota deve desfalcar o Santos contra o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O meia foi diagnosticado com uma “pequena lesão” no joelho direito depois de ser substituído durante a partida contra o Corinthians, na última segunda-feira, no Pacaembu.

“O atleta Jean Mota teve uma pequena lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Está em tratamento na fisioterapia e será reavaliado diariamente”, disse o Santos, em nota oficial.

Se Jean for mesmo desfalque, Rodrygo e Kaio Jorge são as principais opções para o técnico Jorge Sampaoli. O Peixe precisa de dois gols de diferença para avançar de forma direta. Vitória simples levaria a decisão para os pênaltis.

