Com Palmeiras e China de olho, Lucas Lima espera proposta da Europa

Lucas Lima ainda não sabe onde jogará em 2018. Com contrato no Santos até 31 de dezembro e livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube do mundo, o meia recebeu nos últimos dias uma sondagem do chinês Guangzhou Evergrande, comandado pelo técnico Felipão.

Além da China, o Palmeiras também aparece como uma possível ‘casa’ para o camisa 10 na próxima temporada. Porém, Lucas Lima segue com a intenção de jogar na Europa.

Com a eliminação do Santos na Libertadores, o meia irá se reunir com seus representantes a partir da próxima semana para começar a definir seu futuro. Apesar das sondagens, nenhuma proposta oficial foi recebida pelo staff do jogador até o momento.

Caso alguma grande equipe do Velho Continente apareça com uma proposta, a tendência é que Lucas Lima aceite mesmo se o valor for menor que as ofertas de Santos, Palmeiras e Guangzhou Evergrande.

Vale lembrar que no ano passado, o camisa 10 recusou uma proposta do futebol chinês. Hoje, porém, ele não descarta a possibilidade, pois acredita que não ‘sumirá’ do radar da Seleção Brasileira, afinal, Tite já convocou Renato Augusto, Gil e Diego Tardelli, que estão na Ásia.

O Peixe, por sua vez, segue aguardando um posicionamento de Lucas Lima. O presidente Modesto Roma Júnior ofereceu R$ 45 milhões para ter o meia até o final de 2020. O salário do jogador dobraria a partir da assinatura, com gatilhos de aumentos anuais.

Por fim, o Palmeiras monitora à distância a situação do camisa 10. Membros da diretoria alviverde afirmam que o clube está disposto a pagar R$ 5 milhões em luvas a Lucas Lima, além de R$ 800 mil de salário em um contrato de quatro temporadas.