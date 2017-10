Com nove jogos, Santos tem maior frequência no Pacaembu desde 2011

Uma das maiores críticas dos santistas que moram em São Paulo é o fato do clube mandar poucos jogos no Pacaembu. Porém, os números mostram que o Peixe realmente adotou o estádio paulistano como sua ‘segunda casa’ em 2017.

Nesta temporada, o alvinegro mandou nove partidas no Paulo Machado de Carvalho, igualando a marca de 2011, quando disputou a reta final inteira da Libertadores no estádio.

No clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos fará sua despedida do Pacaembu neste ano. Porém, a partida será com mando do Tricolor.

Vale destacar que a diretoria do Peixe tinha a intenção de transferir para o Paca o jogo diante do Atlético-MG, no próximo dia 4 de novembro. Mas por questões de segurança, os santistas acabaram afastando a ideia.

No Paulo Machado de Carvalho, o alvinegro também sustenta uma invencibilidade de 25 partidas. A última derrota do Santos no estádio aconteceu no longínquo dia 6 de abril de 2014, quando o Ituano venceu por 1 a 0, no primeiro jogo da final do Paulistão.

De lá pra cá, os santistas venceram 22 vezes e empataram em três oportunidades. Curiosamente, os três jogos em que o Peixe não saiu com a vitória foram justamente sob o comando de Levir Culpi, contra Ponte Preta, Fluminense e Vitória, respectivamente.