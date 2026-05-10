Com Neymar, Santos está escalado para encarar o Bragantino

O Santos está escalado para o confronto deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Em relação ao último compromisso do Peixe, diante do Recoleta, na última terça, Cuca promoveu xx alterações na equipe. No gol, Gabriel Brazão cumprirá suspensão e Diógenes será seu substituto. Já na linha, Adonis Frías substitui Ananias na zaga, enquanto Barreal entra na vaga de Gabigol.
Na partida, que também marca o 200º jogo de Veríssimo pelo Santos, o elenco do Peixe irá utilizar os nomes das mães nas camisas.
⚪ Escalação do Santos
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Barreal
Técnico: Cuca
- Desfalques: Thaciano (lesão na coxa direita), Gabriel Brazão (suspenso), Gustavo Henrique (lesão no adutor da coxa esquerda), Vinicius Lira (em recuperação após cirurgia no ligamento do joelho), Mayke (virose) e Luan Peres (fratura no quarto metacarpo)
— Santos FC (@SantosFC) May 10, 2026
🔴 Escalação do Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Hurtado, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Sosa, Gabriel e Lucas Barbosa; Mosquera, Herrera e Isidro Pitta
Técnico: Vágner Mancini
- Desfalques: Guzmán Rodríguez (lesão no joelho), Fabrício (lesão no tornozelo), Davi Gomes (lesão no joelho) e Sant'Anna (lesão na coxa)
Arbitragem de Santos x Bragantino
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Daniella Coutinho Pinto
- VAR: Márcio Henrique de Gois