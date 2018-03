Com média a favor, Gabigol busca ser “completo” em decisão no Santos

Gabigol é a principal esperança do Santos para vencer o Palmeiras por uma vaga na final do Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu. Depois de perder por 1 a 0 na ida, o Peixe precisa revidar o placar ou dois gols de diferença para avançar direto à final.

O Verdão é a principal vítima na carreira de Gabriel, com seis gols em 13 jogos. Se mantiver a média de quase dois por partida, o camisa 10 balançará as redes do Pacaembu. O objetivo, porém, vai além de ser artilheiro.

“Se Deus Quiser (vai manter a média). Como sempre falei e volto a repetir, não jogo para fazer gols. Quero ajudar bastante, atazanar adversário, ganhar segunda bola, tentar marcar, criar oportunidades. Não quero ser atacante que não faça nada e faça gol. Quero ser completo. Tenho treinado bastante e ajudado nisso. Se outro companheiro fizer gol, ficarei feliz igual”, disse o camisa 10.

Depois de quatro gols nos quatro primeiros compromissos no retorno ao alvinegro, Gabigol “estacionou” e não marca há cinco jogos. Na partida de ida, o atacante teve boas chances, mas esbarrou no goleiro Jailson.

Gabriel deve ter a companhia de Rodrygo e Eduardo Sasha no ataque santista. A principal dúvida está no companheiro de Alison e Renato no meio-campo: Jean Mota, Diogo Vitor, Vitor Bueno, Vecchio e até Arthur Gomes são opções.