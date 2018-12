Com lesão no joelho, Lucas Veríssimo abdica de férias no Santos

O elenco do Santos sai de férias na noite deste domingo, logo após a partida contra o Sport, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas Lucas Veríssimo não.

O zagueiro abdicará de parte das férias para tratar um estiramento em ligamento do joelho direito. A expectativa dele e do departamento médico é de poder treinar normalmente a partir de janeiro, no início da pré-temporada.

Veríssimo não atua desde o dia 27 de outubro, em vitória por 3 a 0 diante do Fluminense, na Vila Belmiro. Com a sua ausência e o fim de contrato de Robson Bambu, o técnico Cuca sofreu no setor.

Lucas Veríssimo é visto com grande potencial de venda pela diretoria do Peixe, mas a inatividade pode atrapalhar a procura de clubes europeus. Após propostas do Lyon-FRA e Torino-ITA, não houve contato recente.