Com lesão leve, Rodrygo deve desfalcar o Santos contra a Chapecoense

Rodrygo foi diagnosticado com uma contusão leve na lateral do joelho direito e deve desfalcar o Santos contra a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pelo “Lance”.

O atacante do Peixe sofreu uma pancada no joelho e foi sacado para a entrada de Yuri Alberto aos 21 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Pacaembu. Ele saiu de campo carregado pelo meia Vecchio até o vestiário.

Sem Rodrygo, o técnico Jair Ventura pode optar pela manutenção do esquema de quatro atacantes – com Arthur Gomes ou Copete -, ou reforçar o meio-campo, colocando Léo Cittadini. Alison, suspenso, é desfalque certo. Diego Pituca volta a ficar à disposição do após ausência devido ao terceiro cartão amarelo.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Jean Mota e Léo Cittadini (Arthur Gomes ou Copete); Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha.