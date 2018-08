Com lesão de grau 2, Luiz Felipe desfalca o Santos contra o Sport e na Libertadores

Com lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa esquerda, Luiz Felipe desfalcará o Santos contra o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro também ficará fora diante do Independiente-ARG, terça-feira, em Avellaneda, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América. O prazo de recuperação é de cerca de 20 dias.

Luiz sofreu a lesão aos seis minutos da partida contra o Cruzeiro na última quarta-feira, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe venceu por 2 a 1, mas foi eliminado nos pênaltis. O defensor sentiu o músculo “abrir” durante ataque da Raposa e pediu substituição.

Sem Luiz Felipe, Gustavo Henrique será o titular ao lado de Lucas Veríssimo. O alvinegro está na 17ª colocação e precisa da vitória em casa para sair da zona do rebaixamento.