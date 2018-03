Com jogo duro do Tigres, Santos pode ter Zelarayán só em junho

O presidente do Santos, José Carlos Peres, foi ao México, visitou Monterrey, cidade do Tigres, e se viu distante da contratação de Lucas Zelarayán. Como o Campeonato Mexicano se encerra no meio do ano, não há intenção de liberar qualquer jogador nesta temporada.

O Peixe mantém as conversas, mas não está otimista e vê a possibilidade de ter Zelarayán só em junho, depois do término das competições e período de reabertura de janela de transferências no Brasil. O atual prazo é até essa segunda-feira, 2 de abril.

O interesse do Peixe em Zelarayán é antigo e vem desde dezembro de 2017, quando o meia estava sem atuar. Agora, ele segue como reserva, mas utilizado frequentemente pelo time mexicano. Há o desejo de uma transferência para o alvinegro.

O Santos chegou a dar o negócio como certo em fevereiro, mas esbarrou em questões financeiras e no fracasso do Tigres pela negociação com Guido Pizarro, do Sevilla-ESP. Se o meio-campista fosse contratado, Zelarayán poderia ser liberado por empréstimo.

Enquanto tem interesse em Zelarayán, o Santos negocia com Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP, para um empréstimo até dezembro.