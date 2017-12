Com Jean Mota e lateral novato, Elano leva 21 para último jogo do Santos no ano

O técnico Elano terá 21 jogadores à disposição para o último jogo do Santos na temporada, contra o Avaí, no próximo domingo, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jean Mota, que sentiu dores nas costas na última quinta e era dúvida, se recuperou e está confirmado no jogo. Mesmo assim, o comandante santista relacionou o lateral-esquerdo Emerson, do sub-20. Com Caju e Orinho machucados, o jovem de 18 anos foi promovido às pressas na última sexta e provavelmente ficará no banco.

Já o atacante Kayke, mesmo sabendo que não ficará no Peixe na próxima temporada, vai assumir a vaga do suspenso Ricardo Oliveira.

Existia a expectativa do jovem Yuri Alberto ganhar uma oportunidade diante do Avaí. Porém, Elano não quer colocar o centroavante de 16 anos na ‘fogueira’, pois vê a partida como importante. O alvinegro luta para ficar com o vice e o time catarinense briga contra a degola.

David Braz, machucado, e Alison, suspenso, serão substituídos por Lucas Veríssimo e Matheus Jesus. Por fim, lateral-direito Daniel Guedes se apresentou na última sexta com uma forte dor de garganta e acabou vetado.

Sendo assim, a provável equipe será neste domingo será formada por: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Matheus Jesus, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Veja a lista com os 21 atletas relacionados por Elano:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais: Emerson, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Volantes: Matheus Jesus, Renato e Yuri

Meias: Emiliano Vecchio, Jean Mota e Serginho

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrygo, Vladimir Hernández e Yuri Alberto