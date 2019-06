Com gol de promessa, Santos vence o São Bento em jogo-treino na Vila

O Santos venceu o São Bento por 3 a 1 na manhã deste domingo, em jogo-treino realizado na Vila Belmiro com portões fechados para a imprensa.

Os gols do Peixe foram marcados por Marinho de pênalti, Marcos Leonardo e outro contra. O técnico Jorge Sampaoli testou algumas alternativas, como Eduardo Sasha ao lado de Uribe no ataque, e deu minutos a garotos da base, a exemplo de Ivonei, Nicolas e Marcos, de 16 anos, e grande promessa da base.

O elenco do Alvinegro folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça. Derlis González e Soteldo, eliminados da Copa América com Paraguai e Venezuela, ganham folga e devem trabalhar apenas no dia 8.

O próximo compromisso oficial do Santos será diante do Bahia, dia 13 de julho, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli avaliará a necessidade de outro jogo-treino até lá.

