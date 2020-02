Com gol de Cristiane, Santos goleia Flamengo na estreia do Brasileirão Feminino

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro Feminino com goleada. Neste sábado, as Sereias da Vila derrotaram o Flamengo por 4 a 0 em uma partida que teve amplo domínio da equipe.

Jogando como mandante, o Peixe buscou o gol assim que a partida começou, pressionando o time rubro-negro desde o primeiro minuto. E ele veio logo aos 16 minutos, com Laryh. Após um cruzamento rasteiro na área, a goleira Kaka falhou e a atacante só teve o trabalho de aproveitar a sobra e empurrar para as redes.

No segundo tempo, as Sereias continuaram controlando o jogo e transformaram a vitória em goleada. Aos 16, Laryh arrancou livre pelo lado direito e bateu cruzado por baixo da goleira para anotar seu segundo gol na partida e ampliar a vantagem.

Três minutos depois, o Peixe aumentou Katlen. Em um contra-ataque da equipe, Rita tocou para Katlen finalizar no canto direito de Kaka e marcar o terceiro.

Aos 24, foi a vez de Cristiane deixar o seu. Depois de um cruzamento na área, a atacante da seleção brasileira, que estava reestreando pelo Santos, apenas tirou da goleira para transformar a vitória em goleada e selar a vitória das Sereias.

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Iranduba, às 21 horas (de Brasília). O Flamengo recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19 horas.

Confira os resultados dos outros jogos do Campeonato Feminino deste sábado:

Avaí/Kindermann 7 x 0 Vitória

Grêmio 2 x 1 Minas Icesp

Ferroviária 4 x 0 Audax

Santos 4 x 0 Flamengo