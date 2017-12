Com fim do Brasileiro, Oliveira marca reunião para definir futuro

Ricardo Oliveira terá uma semana decisiva para decidir onde jogará em 2018. Após o empate do Santos com o Avaí, no domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante terá uma reunião com seu empresário, Augusto Castro, nesta segunda-feira.

No encontro, o camisa 9 irá discutir se aceita ou não a proposta de renovação com o Peixe. O vínculo atual do jogador termina no dia 31 de dezembro.

Na última semana, Oldegard Filho, um dos empresários de Ricardo Oliveira, em contato com a ESPN, relatou que o atacante está com o direito de imagem atrasado. Por conta disso, sua permanência na Vila é vista com desconfiança.

Mesmo assim, a diretoria santista e até o técnico Elano acreditam que o camisa 9 irá estender seu contrato. Segundo seu staff, Oliveira já foi procurado por Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Internacional.

O Santos, por sua vez, fez a proposta de renovação em maio. Oliveira queria um aumento salarial e mais dois anos de vínculo. A diretoria do Peixe, porém, ofereceu apenas um ano de contrato, e com o mesmo salário atual.