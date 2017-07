Com entrada franca, Santos prepara ações em ‘final’ das Sereias, na Vila

No próximo sábado, às 21h (de Brasília), a equipe de futebol feminino do Santos recebe o Iranduba, na Vila Belmiro, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro. Visando contar com o apoio da torcida, a diretoria do clube resolver colocar entrada será franca para o duelo.

Além disso, o Peixe preparou diversas promoções para os santistas que comparecerem na ‘decisão’. Para ser contemplado com algum destes prêmios, as Sereias vão chutar bolas aos torcedores, que, cada bola terá um número. De acordo com estes números o torcedor do Peixe saberá qual será o seu prêmio. Os brindes incluem:

Cinco pares de ingressos para o clássico entre Santos e São Paulo, neste domingo, às 19h, pelo Brasileirão

Duas camisas oficiais das Sereias da Vila Belmiro

Duas camisas oficiais autografadas pela equipe de futebol masculino

Cinco torcedores serão convidados para acompanhar o treino oficial do Santos no CT Rei Pelé

Um jantar com acompanhante no Restaurante Babbo Américo

Um almoço com acompanhante no Restaurante Geração Fit

Cinco vales para musculação na UP Fitness

Para completar, Baleinha, Baleião e as Alvinegras da Vila estarão presentes no campo de jogo antes e no intervalo da partida. Três associados santistas terão a honra de levar um acompanhante e assistir o jogo ao lado de um dos maiores ídolos da história do Santos, Clodoaldo Tavares Santana e de uma das revelações do futebol feminino do Peixe, a atacante Malu, em um dos camarotes térreos da Vila Belmiro. Para isso, basta o sócio estar atento à página oficial do programa Sócio Rei no Facebook e responder ao Quizz com perguntas sobre a carreira do ex-volante do Santos e da Seleção Brasileira.

Com a vantagem de terem vencido o confronto de ida por 2 a 1, as Sereias da Vila podem até empatar no próximo sábado que garantem vaga na grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Não bastasse a importância do título nacional por si, ele também dá vaga para a próxima edição da Taça Libertadores Feminina, competição que o Santos já têm dois títulos.