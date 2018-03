Com elenco desgastado, Santos ganha tempo antes de nova decisão

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o Santos terá tempo para se preparar antes de jogo importante contra o Estudiantes-ARG, dia 5, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Depois de uma sequência de jogos com pouco tempo para treinamentos, o elenco está desgastado. O momento é de recuperar os atletas fisicamente e prepará-los tecnicamente e fisicamente para a sequência da temporada.

Com o espaço curto entre uma partida e outra, o técnico Jair Ventura vinha optando pelo descanso ao invés dos trabalhos em campo. Titulares foram preservados na maioria das atividades, como o zagueiro David Braz.

“Eu fiquei cinco dias sem treinar porque não conseguia descansar direito. Precisava descansar para jogar, muitos jogos com chuva, com um a menos…. São muitas dificuldades. É superação”, disse o defensor.

Para enfrentar o Estudiantes e buscar a primeira colocação do Grupo 6 na Libertadores, o Santos não contará com Gabigol, expulso diante do Nacional-URU. Léo Cittadini, com lesão muscular na coxa esquerda, é desfalque provável.

O Peixe se reapresentará na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e não há previsão de folga aos jogadores até o momento. Na movimentação, titulares ficarão na academia para trabalho regenerativo. Os reservas vão a campo.