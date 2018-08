Com dores na coxa, Lucas Veríssimo passará por exame no Santos nesta quarta

Lucas Veríssimo passará por exame de ressonância magnética nesta quarta-feira. O zagueiro foi substituído aos cinco minutos do segundo tempo no empate do Santos em 0 a 0 com o Independiente nesta terça, no Pacaembu, com dores no músculo posterior da coxa direita.

De acordo com a assessoria de imprensa, o defensor já iniciou tratamento com fisioterapia e medicamento. Robson Bambu foi seu substituto e pode atuar mais uma vez diante do Vasco, sábado, no Maracanã.

Vale lembrar que Luiz Felipe se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e é desfalque. Gustavo Henrique foi dúvida na Libertadores por conta de corte profundo no supercílio. O técnico Cuca só tem quatro zagueiros à disposição.