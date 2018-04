Com dores na coxa, David Braz pode desfalcar o Santos

David Braz pode ser desfalque do Santos para a partida contra o Estudiantes-ARG, quinta-feira, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O zagueiro sentiu a coxa no treinamento da tarde desta segunda, no CT Rei Pelé.

O defensor passará por exame de ressonância magnética ainda nesta segunda. Depois de deixar a atividade, ele já iniciou o tratamento e ficou meia hora no gelo. A viagem para a Argentina está marcada para a tarde desta terça.

Pelo diagnóstico inicial do Peixe, não é nada grave. Se Braz for confirmado como desfalque, Luiz Felipe é o provável substituto. Gabigol, suspenso, é ausência certa.

O provável time é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz (Luiz Felipe) e Dodô; Alison, Léo Cittadini (Renato) e Jean Mota; Arthur Gomes, Rodrygo e Eduardo Sasha.