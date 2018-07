Com dificuldade por um 9, Santos não consegue contratar Elkeson

O Santos tem tido dificuldade para contratar um centroavante. Há, na visão da diretoria, menos opções do que para a armação. E um dos poucos nomes foi descartado nos últimos dias.

O Peixe tentou trazer Elkeson, do Shanghai SIPG-CHI, mas a negociação pelo empréstimo até dezembro deste ano não avançou. O atacante viu o retorno ao Brasil com bons olhos, mas seu clube não quer liberá-lo. O contrato vai até 31 de janeiro de 2020. Os salários seriam de R$ 500 mil.

Revelado pelo Vitória e com passagem de destaque pelo Botafogo, Elkeson está na China desde 2013. Primeiro no Guanghzou Evergrande, depois no Shanghai SIPG. O jogador de 28 é um dos destaques do futebol asiático. São seis gols em 11 jogos nesta temporada.

Sem Elkeson, o alvinegro segue atrás de um camisa 9 no mercado. Para a meia, Paulo Henrique Ganso, Lucas Zelarayán e Cueva estão na mira. Há ainda o interesse por dois volantes. Carlos Sánchez, do Monterrey e da seleção uruguaia, é quem tem mais chances de vestir a camisa alvinegra.