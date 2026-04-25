Com desfalques importantes, Cuca promove mudanças no Santos para enfrentar o Bahia

O Santos está escalado para o duelo de logo mais diante do Bahia, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com diversos desfalques, o técnico Cuca precisou promover mudanças importantes com relação ao time titular diante do Coritiba.

A bola rola para Bahia e Santos às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Santos escalado

Além da ausência de Neymar, o técnico Cuca optou por não relacionar Gabriel Brazão e Willian Arão. O goleiro devido ao momento pessoal delicado com o falecimento do pai e o volante por conta do desgaste físico, assim como o camisa 10 do Peixe.

Amarelados no último compromisso pelo Brasileirão, na derrota para o Fluminense, o lateral direito Igor Vinícius, o meio-campista Gustavo Henrique e o atacante Gabigol cumprem suspensão por excesso de cartões na partida desta noite.

Para suprir as ausências, Cuca promove a titularidade de Diógenes no gol, Mayke na lateral direita, João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser no meio e Thaciano no ataque, para o lugar de Gabigol.

Sendo assim, o Santos vai com: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Thaciano.

Bahia também definido

Sem o técnico Rogério Ceni, suspenso por um jogo após criticar a arbitragem na derrota para o Palmeiras, o Bahia está escalado com: Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.

Charles Hembert assume a função de treinador.

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