Com convocação de Neymar, Santos ultrapassa seis milhões de engajamentos nas redes sociais

A convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo de 2026 impulsionou os números do Santos nas redes sociais. Desde a última segunda-feira, o clube registrou forte crescimento nas plataformas digitais após uma série de conteúdos produzidos em torno do retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira.

Ao todo, o Santos produziu nove conteúdos especiais em parceria entre a Santos TV e a equipe de Branding, com foco na convocação do atacante. As ações foram planejadas previamente e buscaram criar um clima de Copa do Mundo em torno do anúncio realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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"O anúncio de Neymar Jr pelo técnico Carlo Ancelotti gerou uma comoção em todo o país. Será uma oportunidade para reescrever um legado precioso do eterno Rei Pelé. Estamos muito felizes de ver um camisa 10 do Santos durante a Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 1970", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

As publicações exploraram a relação histórica entre Neymar, Santos e Seleção Brasileira, com homenagens envolvendo Pelé, vídeos emocionais produzidos pela Santos TV e conteúdos com os Meninos da Vila comemorando a convocação no CT Rei Pelé.

"Esse contexto, que só o Santos poderia proporcionar, foi um dos principais insights da equipe de Conteúdo, dando origem a três artes envolvendo o Príncipe e o Rei, destacando essa sinergia alvinegra. Outros temas que não poderiam passar despercebidos também fizeram referência a elementos marcantes deste período pré-Copa. Foram publicações que utilizaram o bom humor para inflamar o torcedor santista e os fãs do nosso craque", destacou Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.

Métricas das redes sociais do Santos após a convocação de Neymar Jr.:

Instagram: 58,2 milhões de visualizações e 4,4 milhões de engajamentos

Facebook: 2,6 milhões de visualizações e 228,6 mil engajamentos

Threads: 200,8 mil visualizações e 20,4 mil engajamentos

YouTube: 122,8 mil visualizações e 13,2 mil engajamentos

TikTok: 5,6 milhões de visualizações e 1,5 milhão de engajamentos

Engajamento total nas redes: 6,24 milhões.