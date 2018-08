Com Bryan Ruiz, Cuca divulga relacionados do Santos para partida contra o Ceará

Com Bryan Ruiz na lista, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Fortaleza, na partida antecipada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O costarriquenho evoluiu fisicamente e será opção no banco de reservas. A previsão é de estrear no segundo tempo. Lucas Veríssimo iniciou a transição para o campo após lombalgia, mas segue como desfalque, assim como Eduardo Sasha, com lesão muscular na coxa esquerda. Dodô está suspenso.

A provável escalação do Santos tem duas dúvidas: Renato ou Diego Pituca no meio-campo e Gabriel ou Yuri Alberto no ataque. O técnico Cuca fechou o treinamento para a imprensa na manhã desta terça-feira.

O time do Peixe para enfrentar o Ceará será: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alison, Renato (Diego Pituca) e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel (Yuri Alberto).

Veja os relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz e Daniel Guedes

Zagueiros: Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu

Volantes: Alison, Diego Pituca, Guilherme Nunes e Renato

Meias: Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Gabriel Calabres, Léo Cittadini e Jean Mota

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Gabriel, Rodrygo e Yuri Alberto

