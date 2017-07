Com Bruno Henrique e sem Ferraz, Santos relaciona 20 para pegar o Galo

O Santos está cheio de desfalques para encarar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do embarque para o Minas Gerais, o comandante relacionou 20 atletas para o duelo. A principal surpresa foi a ausência de Victor Ferraz.

Com dores no joelho, o lateral-direito foi vetado pelo departamento médico do Peixe. Além dele, Levir Culpi também não contará com Renato. O volante, que foi substituído no segundo tempo do clássico contra o São Paulo, no último domingo, teve uma lesão muscular constatada e fica fora dos gramados por até um mês.

Já Lucas Lima e Copete receberam o terceiro amarelo diante do Tricolor do Morumbi e também não encararam o Galo. Com isso, Daniel Guedes, Leandro Donizete, Vecchio e Thiago Ribeiro treinaram como titulares e devem começar jogando nesta quarta-feira.

Por fim, Bruno Henrique volta e será titular diante do Atlético-MG. O atacante ficou fora do clássico do último domingo por conta de problemas no dedão do pé esquerdo.

O provável time do Santos contra o Galo será formado por Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete, Thiago Maia e Vecchio; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Kayke.

Confira a lista de relacionados para o duelo desta quarta:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes e Orinho

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Meias: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho, Thiago Maia, Vecchio e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernandez