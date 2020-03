Com aval do Krasnodar, Santos não paga parcela por Cueva

Com o aval do Krasnodar (RUS), o Santos não pagou a primeira parcela da contratação de Christian Cueva, no valor de cerca de R$ 8 milhões.

O total é de aproximadamente R$ 26 mi em três partes anuais. Credor, o clube russo aceitou esperar pelo processo na FIFA pela ida forçada do peruano ao Pachuca (MÉX).

“Todo mundo sabia que a parcela venceria hoje. Não pagamos porque estamos trabalhando em conjunto com o Krasnodar… Eles aceitaram que a gente entrasse na Justiça. É um trabalho em quatro mãos, até seis, com o jurídico dos dois clubes. Estamos aguardando resposta da Fifa para que a gente seja indenizado. Não pagamos nada”, disse Matheus Rodrigues, um dos membros do Comitê de Gestão, à Rádio Ômega.

O Santos contratou um escritório internacional de advocacia para auxiliar no caso de Cueva. A empresa aceitou receber apenas no caso de vitória no tribunal. Christian Cueva decidiu sair do Peixe sem autorização e obteve o registro forçado na FIFA no início do ano. Enquanto isso, o Alvinegro espera ser indenizado.

O Santos quer pelo menos os R$ 23 milhões da cláusula de compra obrigatória junto ao Krasnodar. O meia estava emprestado até janeiro e havia um acordo engatilhado pela permanência por quatro temporadas, com pagamento em parcelas.

Peixe e Krasnodar conversam para vencer Cueva e Pachuca na Justiça. O clube russo é o maior prejudicado, pois não recebeu qualquer quantia até o momento.

Christian Cueva tem 28 anos e não vingou no Peixe. Ele disputou 16 jogos em 2019 e não fez gol e nem deu assistência.

