Com acerto verbal, Bryan Ruiz vem ao Brasil neste domingo para fechar com o Santos

Acertado verbalmente com o Santos, Bryan Ruiz viaja ao Brasil neste domingo. A expectativa é de exames médicos e assinatura do contrato entre segunda e terça-feira. O interesse no meia foi antecipado pela Gazeta Esportiva em maio.

O Peixe evita divulgar as bases do acordo, mas garante que os salários não são altos, inferiores a R$ 400 mil por mês. Haverá um pagamento considerável de luvas pela assinatura do contrato, provavelmente de dois anos. Representante do atleta, Kristian Arguedas adota cautela e afirma que “há interesse e negociações, mas não um acordo final”.

Bryan tem 32 anos e está livre no mercado depois de não renovar com o Sporting-POR. Camisa 10 e capitão da Costa Rica na Copa do Mundo, o armador esperou por propostas da Europa antes de aceitar jogar pelo alvinegro.

Outra negociação encaminhada é a de Carlos Sánchez. Está tudo certo entre Santos e Monterrey-MEX, porém, falta um ajuste salarial e definir por dois ou três anos de contrato. O jogador de 33 anos aguarda por esse acerto para vir ao Brasil e seguir o caminho de Bryan Ruiz. Ele atuou na Copa pelo Uruguai.

Com Sánchez e Ruiz perto de assinar, o Santos segue em busca de um volante defensivo e um centroavante. O uruguaio é segundo volante de origem, mas pode atuar aberto pela ponta direita. O costarriquenho é meia armador, com características em falta no elenco do técnico Jair Ventura desde a saída de Lucas Lima para o Palmeiras.