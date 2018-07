Clube português faz proposta por dupla do sub-23, mas Santos não quer liberar

O zagueiro Sabino e o atacante Diego Cardoso, da equipe sub-23, receberam propostas do Portimonense-POR, mas o Santos não quis liberá-los até o momento.

A oferta foi de empréstimo, com opção de compra fixado no contrato. Ambos são titulares do time B, dirigido pelo técnico Leandro Mehlich, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Sabino tem 21 anos e esteve perto de se tornar profissional do Peixe em mais de uma oportunidade, mas lesões impediram a promoção e ele fez apenas alguns treinamentos com o grupo principal. Já Diego Cardoso foi e voltou algumas vezes, a última delas neste mês.

Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, Diego tem 24 anos e viajou para os amistosos contra Monterrey e Querétaro, no México, não entrou em campo e voltou para o sub-23 ao lado do meia Fernando Medeiros.