Clube espanhol sonda Sampaoli, mas técnico do Santos não abre negociação

O Real Betis, da Espanha, procurou Jorge Sampaoli nos últimos dias para substituir Quique Setién, mas o técnico do Santos agradeceu e não quis abrir negociação.

Além do desejo de cumprir o seu contrato com o Peixe – até dezembro de 2020 -, o treinador não se sentiria bem no comando do Betis, rival do Sevilla, onde trabalhou antes de aceitar a proposta da seleção argentina, entre 2016 e 2017.

Sampaoli tem suas diferenças com a diretoria do Alvinegro, porém, está feliz no clube e na cidade. Antes ele foi procurado por Atlético-MG e seleções do Irã e Marrocos.

O técnico está entusiasmado com a fase final de montagem do elenco santista. Depois da demora de cinco meses por um centroavante, o Peixe acertou com Uribe, do Flamengo. O próximo passo é aproveitar “oportunidades de mercado” por um lateral-direito e talvez outro meio-campista e camisa 9.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com