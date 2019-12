Clube da Colômbia tenta Uribe, do Santos, mas vê atacante caro

O Millonarios, da Colômbia, tenta contratar Fernando Uribe, do Santos, mas vê o centroavante fora da realidade financeira e praticamente impossível. O Junior Barranquilla também demonstrou interesse.

“Falamos com Uribe com muita frequência, mas Millonarios não pode competir com esse nível que tem atualmente. Na medida que seja possível adquiri-lo, estaremos em contato permanente”, diz o presidente Enrique Camacho.

“Falamos com seu representante semana passada. Temos essa comunicação, mas há um tema econômico importante que ele tem que definir”, emenda.

O colombiano de 31 anos tem um dos maiores salários do Peixe e seu contrato termina apenas em junho de 2022. Ele chegou por R$ 5 milhões descontados da venda de Bruno Henrique ao Flamengo.

Indicado pelo técnico Jorge Sampaoli, Uribe terminou a temporada em baixa, sem nem ir para o banco de reservas. Foram 11 jogos ao todo, sem gol ou assistência.