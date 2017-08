Cleber aceita oferta e viaja para fechar com o Coxa; Santos pagará metade do salário

Santos e Coritiba se acertaram na última quarta-feira para o empréstimo de Cleber até o final desta temporada. Para o acordo ser concretizado, faltava apenas o ‘sim’ do zagueiro. Não falta mais. Na manhã desta quinta, ele foi convencido pelos paranaenses e viajará para Curitiba para fechar o negócio.

No Paraná, o defensor fará exames médicos e conversará sobre os detalhes finais do contrato de empréstimo. Caso tudo ocorra bem, Cleber assinará o acordo na sequência e será anunciado oficialmente. O Peixe, por sua vez, aceitou arcar com metade do salário do jogador durante o empréstimo, que é de cerca de R$ 200 mil.

Inicialmente, Cleber tinha a intenção de permanecer no Santos e buscar a titularidade. Só que após perder espaço para Noguera e até mesmo para Gustavo Henrique, que voltou depois de ficar 11 meses lesionado, o zagueiro viu que dificilmente receberá oportunidades com Levir Culpi.

A última vez que Cleber jogou foi no dia 11 de junho, quando entrou apenas aos 40 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, a equipe estava sendo comandada pelo interino Elano.

Contratado em janeiro por R$ 7,3 milhões do Hamburgo, da Alemanha, Cleber atualmente é a sexta opção para a zaga do alvinegro, atrás de David Braz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Fabián Noguera.