Clássico entre Santos e Corinthians marca duelo das melhores defesas do Brasil

Historicamente, Santos e Corinthians ficaram conhecidos pelos clássicos recheados de gols. Neste domingo, às 16h (de Brasília), porém, os torcedores que forem até a Vila Belmiro não devem esperar um duelo muito ofensivo. Afinal, Peixe e Timão estão se destacando neste Campeonato Brasileiro justamente pela consistência na zaga.

Os dois rivais ocupam o posto de melhores defesas do torneio. O Corinthians lidera, com apenas 11 gols sofridos. A equipe comandada por Levir Culpi vem na sequência, com 14.

“Sabemos a categoria do Corinthians. É o melhor time do campeonato até agora, muito forte, estruturado. Eles têm suas fraquezas como nós temos. Neste ano, temos sido um time mais equilibrado. Anteriormente fazíamos e tomávamos muito gols, hoje somos um time que amadureceu, que sabe o que joga. Futebol está assim, muito apertado. Temos tentado fazer jogos inteligentes”, explicou o argentino Emiliano Vecchio, que deve ficar à disposição no clássico deste domingo.

Se na defesa acontece um duelo equilibrado, o Corinthians é bem superior quando a questão é eficiência ofensiva neste Brasileirão. Até o momento, o Timão é o segundo melhor ataque do torneio, com 33 gols marcados.

Já o Peixe é o quarto pior time no quesito, com apenas 23 bolas na rede, ficando na frente apenas de Coritiba, Atlético-GO e Avaí, respectivamente.