Cittadini se vê adaptado como volante e espera sequência no Santos

Jogar como segundo volante não é novidade para Léo Cittadini. Mesmo sendo meia de origem, o jovem de 23 anos passou a atuar mais recuado desde a temporada passada. Na última segunda-feira, no empate sem gols contra o Fluminense, ele teve sua primeira oportunidade como titular sob comando do técnico Levir Culpi, justamente nessa posição, compondo o sistema defensivo do Peixe no meio lado do volante Alison e auxiliando Lucas Lima na armação das jogadas ofensivas.

“Ano passado tive oportunidade de jogar nessa posição, então já estou habituado e é tranquilo atuar por ali. O Levir (Culpi) vem conversando conosco nos treinamentos, no último jogo me deu uma oportunidade, acho que consegui fazer um bom jogo e ajudar a equipe. Estava há um tempo sem atuar, então senti um pouco no final da partida, mas acredito que posso ter uma sequência nessa função”, explicou Cittadini ao site oficial do Peixe.

Recentemente, o meia despertou o interesse de São Paulo e Chievo. Porém, mesmo com poucas oportunidades recebidas até o momento, o jogador está nos planos de Levir para o restante da temporada e não deve ser negociado pelo alvinegro.

No profissional do Santos desde 2013, Cittadini ainda não conseguiu se firmar entre os titulares. Ao todo, o meia já fez 53 partidas e marcou dois gols com a camisa do clube.