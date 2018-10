Cittadini reaparece, mas Santos não vê chance de permanência

Depois de ficar fora do banco de reservas por 10 jogos, Léo Cittadini voltou a ser opção do Santos na última sexta-feira, no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o meio-campista não ficará no Peixe.

Cittadini tem contrato até o dia 31 de dezembro e não haverá renovação. A proposta feita pelo Alvinegro foi recusada e não houve qualquer conversa entre o clube e os representantes do jogador de 24 anos nas últimas semanas.

“O Cittadini é bom menino, mas pensou muito grande ao invés de investir nele mesmo. Não renovou e não quer nos ouvir. Sairá no final do ano”, resumiu o presidente José Carlos Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.

Sem preocupação com a situação contratual de Léo Cittadini, o técnico Cuca relacionou o atleta por conta do bom desempenho nos treinamentos. É provável que ele permaneça entre as alternativas diante do Corinthians, sábado, no Pacaembu, por conta da suspensão de Alison pelo terceiro cartão amarelo.

O Santos fez mais de uma proposta de renovação a Cittadini, mas a opção foi por sair. Depois de insucesso em negociações com clube europeus como Lazio e Sampdoria, da Itália, um destino possível é o Corinthians.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Léo Cittadini disputou 81 jogos, com dois gols marcados.